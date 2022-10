Tommaso Casillo è il nuovo presidente di Soresa (Società regionale per la sanità), società della Regione Campania per la razionalizzazione della spesa sanitaria che svolge il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende del servizio sanitario regionale.

Casillo fa sapere di essere stato "appena informato dal presidente De Luca della nomina a presidente di Soresa. Nascondere la soddisfazione per un incarico così prestigioso - aggiunge - significa non riconoscere il valore e la portata di questa nomina. Tuttavia non mi nascondo la complessità e la delicatezza di tale incarico che impone grande impegno ma soprattutto serietà e rigore amministrativo. Un sentito ringraziamento al presidente De Luca per la fiducia e considerazione politica, ed un grazie ai tanti amici che hanno sempre creduto nel valore della squadra".

Tommaso Casillo, già senatore tra il 2001 e il 2006 e sottosegretario alle Infrastrutture nel Governo Prodi II, ha ricoperto l'incarico di vicepresidente del Consiglio regionale della Campania nella legislatura 2015-2020; ricandidato alle elezioni regionali del 2020 nella lista "Campania Libera", diretta emanazione del movimento fondato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, non è stato rieletto in Consiglio regionale.