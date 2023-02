I Carabinieri della stazione di Marcianise hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana, nei confronti di 10 persone (6 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) indagati per illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di individuare un'attività di spaccio di droga, prevalentemente cocaina, nei comuni di Marcianise e Capodrise, nel Casertano, da parte di un gruppo di 15 persone che erano diventate vero e proprio punto di riferimento per lo spaccio di cocaina in quei comuni. Nel corso delle indagini, svolte nel periodo compreso tra gennaio 2021 e luglio 2022, sono state effettuate numerose perquisizioni personali e domiciliari che hanno consentito il sequestro di droga, servizi di osservazioni, pedinamenti e arresti in flagranza.