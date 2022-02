I carabinieri della compagnia di Benevento hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 7 soggetti, 5 uomini e 2 donne, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attivita' di indagine e' originata tra il 2019 e il 2020, a seguito di due attentati dinamitardi e due incendi che avevano coinvolto le auto di una famiglia del posto. Ricostruito il relativo traffico di droga, i militari hanno potuto ricostruire l'attivita' di cessione posta in essere principalmente da uno degli indagati. Nel corso delle indagini e' stato possibile risalire anche al fornitore della stupefacente (tra cui marijuana, cocaina e crack) ossia il cugino di uno degli indagati, residente a Napoli. Inoltre, da quanto si apprende dagli inquirenti, uno dei soggetti, quando si trovava in carcere, avrebbe intrattenuto illegalmente delle telefonate con alcuni degli indagati per informarsi e fornire indicazioni sugli affari illeciti. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura.