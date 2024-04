CASERTA. Ha tentato di speronare l’autovettura della moglie, colpendola all’altezza del paraurti anteriore. È accaduto a Caserta, all’altezza della rotonda nelle vicinanze del nuovo Policlinico. La vittima, una 49enne, è risuscita a non perdere il controllo del veicolo e a fermarsi nel piazzale del vicino distributore di carburanti, chiedendo aiuto ai carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato l’uomo che alla loro vista ha cercato di fuggire. Bloccato poco dopo, è stato condotto in caserma. Qui la vittima ha raccontato le aggressioni fisiche e verbali subite dal marito dal quale si era separata, una prima volta, nel 2013 salvo poi riallacciare i rapporti, sfociati nuovamente nel comportamento violento dell'uomo e in una seconda definitiva rottura della relazione. L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari.