CASERTA. Denunciato per minaccia aggravata il 43enne che la scorsa notte, all'interno di un bar di Portico di Caserta, mentre attendeva di essere servito, stanco dell'attesa, si è finto carabiniere mostrando agli esercenti una pistola, uscendo all'esterno del locale per esplodere in aria diversi colpi d'arma da fuoco, poi risultati a salve. Poi l'uomo ha abbandonato il bar a bordo di una bicicletta.

L'immediato intervento dei carabinieri, che hanno sequestrato 9 bossoli e 2 cartucce a salve trovate a terra, ha consentito di identificare l'uomo che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola scenica priva di tappo rosso, ancora con un colpo a salve all'interno della camera di cartuccia, pure sequestrata.