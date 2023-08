NAPOLI. Crescono le start up innovative in Italia, aumentano gli investimenti da venture capital del 33,4% nell'ultimo anno e le aziende adottano sempre di più iniziative sostenibili che danno impulso all'economia circolare. Questo il panorama attuale dell'innovazione imprenditoriale in Italia, dove sono le aziende familiari, le pmi e start-up innovative a guidare la transizione, grazie agli investimenti fatti da venture capital e tramite il mercato dei capitali. E la Campania, con Napoli in testa, è leader nel settore con un aumento superiore a quello della media nazionale. Queste le scoperte della ricerca di Rome Business School, Ecosistema start-up, pm e aziende familiari in Italia: panorama attuale e opportunità legate a innovazione, finanziamenti e sostenibilità, a cura di Francesco Baldi, Docente di Corporate Finance e Valerio Mancini, Direttore del Centro di Ricerca di Rome Business School, elaborato insieme alla società di consulenza Global Management Group (GMG). «L'aumento delle startup innovative operanti nel nostro Paese - il cui numero è destinato a superare la soglia delle 16 mila aziende - l'incremento degli investimenti in Venture Capital (VC), che si prevede possano superare 1,6 miliardi di euro e l'espansione del mercato azionario delle PMI che potrebbe tradursi nella raccolta di capitali oltre il miliardo di euro, il tutto nel corso del 2023, aprono opportunità eccezionali per promuovere una crescita economica sostenibile secondo il paradigma strategico ormai dominante ispirato a logiche Esg (Environmental, Social & Governance)», afferma Francesco Baldi, tra gli autori. In Italia, ci sono circa 14.708 start-up innovative registrate a fine 2022, i dati rivelano una crescita cumulata nel periodo 2013- 2022 pari al +879%, circa +28,8% l'anno. Nel complesso, tra il 2013- 2022, l'Italia ha registrato un aumento annuo di start-up innovative pari a +25,6%. La Lombardia si conferma il motore innovativo del Paese con 3.933 start-up innovative, mentre il Lazio si colloca al secondo posto con 1.790 (dalle 151 del 2013). Spicca l'evoluzione positiva della Campania: le start-up innovative sono passate da 70 nel 2013 a 1.392 nel 2022, con un tasso di crescita annuo medio del 39,4%, variazione superiore a quella media italiana. Si concentrano soprattutto nei settori dei servizi di informazione e comunicazione (50,6%), nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (23,1%) e nella manifattura (14,5%). Esaminandone le dinamiche, gli autori hanno osservato che nel 2013 le start-up con un valore della produzione inferiore a 100 mila euro rappresentavano il 67,5%, ma grazie agli avanzamenti tecnologici e l'evoluzione de mercato, oggi sono solo il 27%. Crescono di più in numero di startup innovative con valore di produzione tra 1 e 5 milioni di euro (da 13 nel 2013, a 2263 nel 2022, +25,7%), mentre sono solo lo 0,3% quelle con valore di produzione superiore ai 50 milioni.