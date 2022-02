Nuovi particolari sulla tragedia di Claudio Mandia, morto in circostanze ancora oscure in un college di New York alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, giungono dagli Stati Uniti. Secondo quanto riferiscono le fonti di cui danno notizia oggi il Corriere della Sera e la Repubblica, il giovane avrebbe ricevuto una punizione, consistente in un isolamento di tre giorni, con l'accusa di aver copiato un compito d'esame importante.

Avrebbe avuto il timore di essere espulso. Per questo, tra le ipotesi formulate a New York e di cui riferiscono i media, compare anche quella del suicidio. Ma per accertare la verità occorrerà conoscere i risultati dell'autopsia. La famiglia, intanto, si è affidata a un legale americano che ha diffuso un comunicato nel quale parla di «trattamento inimmaginabile» subito dal giovane.