Il Comune di Battipaglia (Salerno) ha ricevuto dagli Stati Uniti la richiesta dei documenti necessari per il rimpatrio della salma di Claudio Mandia, il giovane che frequentava la scuola superiore internazionale privata "Ef Academy" nello Stato di New York trovato morto alla vigilia del suo diciottesimo compleanno. La richiesta dei documenti è stata ricevuta questa mattina dal Comune salernitano. Al momento non è possibile stabilire una data per il rimpatrio della salma, in quanto non sono ancora conclusi gli accertamenti da parte delle autorità statunitensi.