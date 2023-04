«Abbiamo deciso di eliminare la domanda per il rinnovo dell'esenzione del ticket sanitario per le persone che hanno compiuto 65 anni». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social settimanale.

EAV. «L'Eav ha assunto 23 capotreni, e in 3 anni significa che abbiamo assunto 1100 giovani. Per i capitreno partono i lavori di formazione».

STADIO COLLANA. «Stiamo lavorando ad un progetto per realizzare decine di palestre all'interno del Collana, oltre ad un parcheggio per 200 posti auto. Al Collana, appena avremo la consegna dell'impianto, vogliamo investire 15 milioni di euro per rifare tutto, vogliamo fare una rivoluzione attorno e dentro lo stadio».

SUD. «Il governo sta rapinando le risorse del Mezzogiorno». Così De Luca in riferimento al mancato riparto da parte dello Stato del Fondo sviluppo e coesione, «con oltre 5 miliardi che spettano alla Campania».

MERCADANTE. «In qualunque Paese civile avrebbero detto “grazie" con i piedi per terra». Così in riferimento alla vicenda del Mercadante di Napoli. «Nella discussione che c'è stata la Regione si era impegnata a dare al Mercadante 2 milioni e 50mila euro, invece qualcuno ritiene addirittura di polemizzare con l'ente che ha un solo rappresentante su cinque nel cda e che mette più soldi di tutti. Queste cattive abitudini è bene che siano cancellate, perché la Regione non ha più voglia di subire atti di maleducazione, di cafoneria, e di ricatto. La Regione non è ricattabile. Voi potete fare - ha affermato ancora in riferimento ai vertici dello Stabile - 300 conferenze stampa, non mi fa né caldo né freddo. Le risorse delle istituzioni pubbliche non sono un'eredità di famiglia a cui si ha diritto. Bisogna dire grazie quando un'istituzione pubblica facendo sacrifici immensi attribuisce risorse significative». De Luca ha poi aggiunto: «Parliamo di un teatro - il Mercadante, ndr - che non rappresenta i teatri di Napoli», annunciato ad inizio maggio un'iniziativa «con tutti i teatri di Napoli, che sono centinaia».