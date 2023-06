La Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha disposto l'esecuzione in via d'urgenza del sequestro preventivo, poi convalidato dal gip, di 1 milione di euro risultato provento di una frode ai danni dello Stato sul Superbonus 110%. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Capua sotto il coordinamento della seconda sezione Criminalità economica della Procura sammaritana, una società commerciale, amministrata da un cittadino di Curti, avrebbe generato in maniera fittizia crediti di imposta, attestando, attraverso la produzione di documentazione falsa, l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica in realtà mai avvenuti, poiché riferiti fra l'altro ad edifici risultati inesistenti. Fra le irregolarità riscontrate a base della frode spicca l'inserimento, nella documentazione a sostegno dell'ottenimento del beneficio fiscale, di dati catastali riferibili a comuni ormai soppressi, quali il comune di Albegno (in provincia di Bergamo), soppresso nel 1928 e divenuto frazione del comune di Treviolo, o il comune di Barco sempre in provincia di Bergamo, anch'esso soppresso nel 1983. La società cedente i crediti di imposta inoltre non risulterebbe né proprietaria né conduttrice degli immobili oggetto degli interventi di efficientamento energetico, presupposti, questi, per il beneficio fiscale. I crediti così maturati in maniera fittizia sono stati ceduti, in parte, dalla medesima società beneficiaria ad un'altra società, che li avrebbe potuti utilizzare come ''moneta fiscale'' per il pagamento di debiti tributari o cederli, a sua volta, ad altri soggetti per le medesime finalità. L'adozione in via d'urgenza della misura cautelare si è resa necessaria per evitare tale rischio, con evidente danno per l'Erario.