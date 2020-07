AVELLINO. Un operaio di 50 anni è stato travolto e ucciso da un suv lungo via Città di Contra a Scampitella, mentre era impegnato in un cantiere per la realizzazione della fibra ottica. Il suv si è ribaltato dopo l'impatto e il guidatore è scappato.

I colleghi dell'operaio hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per il 50enne non c'è stato nulla da fare: era morto sul colpo.

I carabinieri della stazione di Ariano Irpino hanno bloccato l'investitore, che è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici. Per lui l'accusa è di omicidio stradale e omissione di soccorso.