«Il Teatro San Carlo vive per i contributi della Regione Campania e del Ministero. Il riequilibrio dev'essere fatto da parte del Comune di Napoli, perché nei 10 anni che abbiamo alle spalle la Regione ha stanziato 12 milioni di euro per il San Carlo, cioè il triplo di quello che dà la Regione Lombardia alla Scala di Milano, e il Comune di Napoli ha dato, nella migliore delle ipotesi, 6-700mila euro, che servono per fare una sagra, non per fare programmazione». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del ministro della Cultura Dario Franceschini che ha richiamato tutte le istituzioni all'impegno per il Teatro San Carlo.

«Questa situazione va riequilibrata - ha aggiunto De Luca - perché è evidente che non si regge. E' chiaro che dobbiamo tenere viva la programmazione del Teatro San Carlo, è un patrimonio dell'Italia e del mondo, ma tutti devono essere rigorosi. E stipendi a sbafo non se ne danno, per quel che mi riguarda. Le risorse vanno impiegate solo per la programmazione culturale».