NAPOLI. «Le telecamere sulle ambulanze? Manderemo le foto a Salvini, perché siamo in un Paese in cui c'è chi parla e fa i tweet e c'è chi fa le cose serie e vere». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tornando sulla polemica a distanza con il leader della Lega Matteo Salvini sulla gestione della sanità in Campania. «Tra tante chiacchiere - ha aggiunto De Luca - la Regione Campania, con le Asl e in questo caso la Asl Napoli 1, acquista le ambulanze, colloca le telecamere per la videosorveglianza, crea sistemi tecnologici avanzati per avere il collegamento continuo con le forze dell'ordine. Dunque, ancora una volta, c'è chi parla e chi, come la Regione, fa gli investimenti e i fatti».