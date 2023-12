Ha aggredito, picchiato e minacciato di dare fuoco alla compagna. E' accaduto nella tarda serata di ieri a San Felice a Cancello, nel Casertano. E' stata proprio la donna, madre 37enne di tre bambine, a chiedere aiuto ai carabinieri tramite il numero di emergenza 112. Quando i carabinieri della stazione di Arienzo e Cancello sono giunti sul posto, l'hanno trovata rifugiata con le tre figlie nell'abitazione di una vicina di casa, ancora in stato di forte agitazione. Ai carabinieri la vittima ha raccontato di essere stata poco prima picchiata dal compagno convivente con schiaffi e pugni e che subito dopo l'uomo aveva anche tentato di strangolarla e di darle fuoco con una bottiglia di alcool prelevata nel bagno. L'uomo, presente sul posto, che anche nei confronti dei carabinieri si è mostrato poco collaborativo, è stato tratto in arresto e posto i domiciliari. I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che già in passato l'uomo si era reso responsabile di ripetute aggressioni nei confronti della donna mai denunciate.