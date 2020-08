Volevano entrare di notte negli uffici della polizia municipale del Comune di Teverola, ma il tentativo è fallito: un 42enne e un complice 63enne, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati in flagranza dai poliziotti del commissariato di Aversa per il reato di tentato furto aggravato. Tutto è avvenuto la scorsa notte nel piccolo comune della provincia di Caserta: i due, con il volto coperto da un passamontagna, hanno danneggiato una porta d'ingresso della sede comunale e sono entrati all'interno, per poi accedere nei locali della polizia municipale. A quel punto però è scattato l'allarme: i due sono scappati prima dell'arrivo della polizia, ma sono stati rintracciati poco dopo a bordo di un'utilitaria. Dopo un breve inseguimento, durante il quale i poliziotti hanno notato uno dei due uomini lanciare un passamontagna in strada, la coppia è stata bloccata. Il 42enne e il 63 sono stati arrestati e ora sono ai domiciliari, si tratta di Salvatore Della Volpe, 42 anni, e Umberto Avellino, 63 anni.