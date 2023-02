I Carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, del Nucleo operativo e radiomobile e altre stazioni della Compagnia di Aversa, e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelari nei confronti di 5 persone (4 in carcere e una ai domiciliari) emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura aversana nell'ambito delle indagini su un'aggressione avvenuta a inizio settembre 2022.

I destinatari dell'ordinanza sono indagati per tentato omicidio in concorso, lesioni personali aggravate e danneggiamento in concorso.L'aggressione ai danni dell'uomo, poi ricoverato in gravissime condizioni nel pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, era scattata, secondo quanto ricostruito dalle indagini, a seguito di una lite tra il figlio della vittima e altri soggetti di Trentola Ducenta, degenerata poi in un'ulteriore violenta aggressione ai danni del padre di uno dei giovani.

Quest'ultimo è stato colpito violentemente e ripetutamente alla testa con una mazza ferrata, tanto da essere sottoposto ad un'operazione neuro-chirurgica d'urgenza, riportando una frattura del cranio con conseguente emorragia epidurale. A causa delle gravissime ferite riportate, la vittima è entrata in coma farmacologico; anche i figli, in seguito all'aggressione subita, hanno riportato trauma cranico, trauma facciale e traumi alle braccia.L'indagine ha permesso di individuare gli autori del violento pestaggio, posto in essere, secondo gli investigatori, con la chiara volontà di uccidere e di arrecare il maggior danno possibile, danneggiando anche l'auto delle vittime, operando con violenza inaudita scatenata peraltro da un futile motivo quale un litigio tra due giovani ragazzi.