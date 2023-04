Un colpo studiato nei minimi dettagli, da arancia meccanica, che ha visto come vittime una coppia di anziani e un noto avvocato di Caserta, brutalmente picchiato e legato. E' accaduto ieri sera in via Tanucci, nel cuore di Caserta a pochi metri dalla Reggia. I banditi a volto coperto sono prima entrati nell'abitazione degli anziani, entrando da una finestra che da' su un terrazzo. Li hanno rapinati e malmenati, poi hanno costretto la donna a chiamare l'avvocato: "Mio marito non sta bene". "Quando sono uscito sul pianerottolo - racconta - mi hanno colpito con violenza e sono entrati in casa, non ho opposto resistenza, eppure mi hanno massacrato". Una volta dentro e' iniziato l'incubo. "Mi hanno colpito al volto" probabilmente con un oggetto di ferro, forse un tirapugni, che ha spaccato lo zigomo all'avvocato. "Piu' gli davo soldi e piu' mi colpivano". Volevano la chiave della cassaforte che hanno avuto. All'interno gioielli, soldi in contati e orologi di valore e d'epoca. "Mi hanno poi chiuso nel bagno e legato stretto i polsi con delle fascette, che sono riuscito a tagliare dopo tempo e tanta fatica con delle forbici che erano nel bagno. Cosi' mi sono liberato e ho chiamato la Polizia".