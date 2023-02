"Credo che se gli elettori vogliono che il presidente De Luca possa svolgere un terzo mandato, credo che possa essere un fatto positivo. La cosa importante e per me fondamentale è che resti una salda guida nel centrosinistra nella Regione Campania''. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la posizione espressa ieri da Bonaccini sulla possibilità di un terzo mandato per De Luca alla guida della Regione.

Di tutt'altro avviso la Schlein, candidata alla segreteria del Pd: "Ieri sera Bonaccini a Napoli ha aperto al terzo mandato per De Luca, mi chiedo se sia questa la sua idea di cambiamento. Il cambiamento non si annuncia, si pratica per davvero".