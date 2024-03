"Il problema del terzo mandato non riguarda la Campania, noi lo possiamo fare tranquillamente. Il problema riguarda quelli che hanno già anticipato, come il Veneto. La Campania se lo vuole fare lo fa, se non lo vuole fare non lo fa. Quindi lasciate perdere questo argomento che non riguarda noi, è un dibattito tutto astratto che riguarda la politica politicante. Che ce ne frega?". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della visita al camper della Flc-Cgil che ha fatto tappa a Napoli nell'ambito di un tour contro l'autonomia differenziata.

"Quando si parla di queste cose - ha aggiunto De Luca - di tutto si parla, meno che dei problemi della gente. Che significa terzo, quarto, quinto mandato? Io voglio parlare del sistema ospedaliero, degli ospedali che sono in corso di realizzazione, dei problemi dell'ambiente, dei problemi dell'autonomia idrica, del rinnovamento del parco dei mezzi pubblici, del piano paesaggistico, della scuola. Che cosa serve per realizzare queste cose, un mandato, mezzo mandato, tre mandati? Diamo la parola ai cittadini, punto. È tanto complicato dire che la democrazia significa soprattutto questo? Facciamo decidere ai cittadini da chi diavolo vogliono essere governati. Ma hanno paura ovviamente. Però evitiamo queste palle, è insopportabile".

Questione Fondi Coesione. Non vedo ragioni per continuare a perdere anche un solo minuto di tempo, quindi ci aspettiamo che a brevissimo si sigli l'accordo di coesione anche con la Regione Campania" ha detto De Luca. All'indomani della firma dell'accordo tra Governo e Regione Toscana, De Luca spiega che per la firma con la Campania "bisogna chiedere al Ministero. Per quanto riguarda noi l'iter amministrativo è completo. Stiamo dialogando con il Ministero da marzo dello scorso anno, poi in maniera più stringente dall'estate scorsa, poi in maniera formalizzata dal 5 ottobre quando abbiamo inviato anche in dettaglio il piano di sviluppo della Regione Campania. Quindi sono passati cinque mesi, ma il dialogo, l'interlocuzione, dura da più di un anno. Sinceramente non vedo ragioni per continuare a perdere anche un minuto di tempo".

Autonomia Differenziata. Sull'autonomia differenziata "dobbiamo combattere, avendo fiducia ma rendendo consapevoli i nostri concittadini che davvero non si scherza più. Qui davvero è in discussione l'unità d'Italia. Siamo di fronte a un contro- Risorgimento" ha ribadito De Luca durante per la visita del camper della Flc-Cgil nel tour contro la riforma dell'autonomia differenziata. De Luca, che oggi alle 18 sarà ascoltato in Commissione Affari costituzionali alla Camera proprio sul tema dell'autonomia differenziata, parlando con cronisti ha aggiunto: "Abbiamo registrato nelle ultime settimane prese di posizione molto importanti delle Conferenze episcopali, di quella della Campania, anche della Sicilia, ma anche le Conferenze episcopali del Nord cominciano a muoversi. Credo che stia crescendo, e dovremo lavorare molto in questa direzione, un movimento di opinione nelle università, fra le giovani generazioni. Dobbiamo svegliarci perché davvero è a rischio l'unità del paese, oltre che il futuro del Mezzogiorno". L'augurio espresso da De Luca è "che almeno su due punti, sanità e scuola, riusciamo ad ottenere un risultato, perché qui davvero ci giochiamo l'unità d'Italia".

Reddito regionale cittadinanza. "Un reddito regionale di cittadinanza? Noi valutiamo tutto in maniera molto laica ma anche in maniera molto seria e rigorosa. C'è un tema su cui dobbiamo riflettere ed è il tema della povertà, è un tema ineludibile e dobbiamo affrontarlo e confrontarci con tutti, ma sapendo che si fanno i conti con i bilanci, quindi cose propagandistiche non se ne possono fare" ha spiegato, rispondendo a una domanda sulla proposta di istituzione di un reddito regionale di cittadinanza lanciata dal Movimento 5 Stelle e che sabato mattina sarà presentata a Napoli dal presidente del M5S Giuseppe Conte. "Probabilmente - ha aggiunto De Luca - conviene riprendere una vecchia linea, che era quella del governo Gentiloni che teneva in piedi il reddito di inclusione. La differenza era che diventavano interlocutori delle istituzioni i Comuni e le famiglie, con i Comuni che riuscivano a fare un filtro con gli uffici delle politiche sociali, cioè a capire bene quali erano le aree di povertà. Quindi i Comuni devono ritornare in gioco. E poi dobbiamo ovviamente fare le correzioni necessarie per evitare elementi degenerativi". Secondo De Luca "è un discorso da affrontare in maniera molto laica, molto responsabile, ma a due condizioni: nessuna demagogia e fare i conti con i soldi, sapendo che ovviamente il tema della povertà è un tema nazionale, non può essere affrontato dalle Regioni".