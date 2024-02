ROMA. Dalla maggioranza tutti si affrettano a dire che non c’è «nessuna spaccatura», ma in commissione Affari costituzionali del Senato si arriva alla conta sull’emendamento della Lega al decreto elezioni che prevede il terzo mandato per i governatori: la proposta viene bocciata con 16 no, 4 sì e un astenuto. A favore Lega e Italia Viva, mentre Azione non partecipa. Votano contro Fdi e Fi assieme a Pd, M5S e Avs, mentre l’unico voto di astensione arriva dalle autonomie.