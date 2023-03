Il nuovo sprint delle fonti energetiche rinnovabili per le imprese, i servizi pubblici e le case private. Da questo scenario ancora più forte nel 2023, tra crisi energetica e tensioni internazionali, parte la XIV edizione di EnergyMed, l'evento che si svolge alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 30 marzo al primo aprile e che offre ad imprenditori, alle istituzioni, ai professionisti e al largo pubblico, il più ampio panorama di tecnologie del Sud Italia. EnergyMed è organizzato da Anea, l'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, in collaborazione con la Regione Campania, Comune e Città Metropolitana di Napoli, SIImpresa - Azienda speciale della Camera di commercio di Napoli ed altri grandi operatori del settore.

"EnergyMed è un ormai un appuntamento consolidato - dichiara il nuovo presidente di Anea Gianfranco Cacace - e l'Agenzia può svolgere in questo processo di transizione energetica un ruolo fondamentale per accompagnare le istituzioni pubbliche quali Comune e Città metropolitana di Napoli, ma anche le aziende che gestiscono i servizi pubblici essenziali, nell'utilizzo delle risorse finanziarie per ridurre i costi e le emissioni legate all'energia". La Transizione Energetica e l'Economia circolare al centro della tre giorni, in un'opportunità che ogni anno colgono imprese, enti locali, centri di ricerca, associazioni e tecnici del settore per confrontarsi sulle tematiche green e perseguire un modello sostenibile. "EnergyMed - dichiara Michele Macaluso direttore di Anea - è l'unico evento internazionale del centro-sud Italia riconosciuto dalla Conferenza delle Regioni nel proprio calendario fieristico. E' un appuntamento a cui non possono mancare professionisti, imprese per sviluppare il proprio business nei settori dell'efficienza energetica e delle rinnovabili le cui tecnologie sono necessarie per liberarci dalla dipendenza dei combustibili fossili".

Anche quest'anno l'esposizione supera gli 8mila metri quadrati, con un vasto programma congressuale che conta più di 30 workshop e numerosi eventi speciali; i migliori esperti del settore e i rappresentanti delle principali imprese parteciperanno ai workshop tematici, agli incontri business to business e alle tavole rotonde. La Regione Campania, main partner di EnergyMed, sarà presente sia nell'area espositiva che nella sessione congressuale di giovedì mattina, per promuovere il Bando regionale per la sostituzione di generatori obsoleti a biomassa per il riscaldamento domestico, quali stufe, caldaie e camini a biomassa, con dispositivi di ultima generazione a 5 stelle, ovvero con pompe di calore o sistemi ibridi. Grazie inoltre alla collaborazione con RemTech Expo, l'Hub Tecnologico Ambientale di Ferrara Fiere, EnergyMed allarga il suo campo d'azione, oltre i confini campani, alle bonifiche e al risanamento ambientale. EnergyMed quest'anno offrirà anche delle opportunità di partnership con le imprese estere, grazie alla collaborazione con S.I. Impresa e Unioncamere Campania. "S.I. Impresa nell'ambito delle attività di Enterprise Europe Network promuoverà - spiega Fabrizio Luongo vicepresidente vicario della Camera di Commercio e presidente dell'Azienda Speciale SI Impresa - incontri b2b internazionali con aziende operanti nel settore fotovoltaico. Alle aziende locali partecipanti al b2b sarà offerta l'opportunità di prenotare uno o più appuntamenti con aziende provenienti dalla Spagna, Germania e Portogallo che progettano, sviluppano e producono soluzioni applicative per la generazione di energia rinnovabili attraverso il fotovoltaico ed il solare termico. Inoltre, S.I. Impresa sarà presente con una collettiva di imprese di circa 100 mq, destinati ad 11 imprese locali, selezionate a seguito di un bando pubblico, che offrono prodotti e servizi nel campo dell'edilizia sostenibile, efficientamento energetico, mobilità sostenibile, trattamento delle acque, gestione rifiuti, alimentazione ad energia solare".

Per Ciro Fiola, presidente Unioncamere Campania, l'appuntamento EnergyMed "ci consente, ogni anno, di mettere a disposizione delle imprese del territorio importanti risorse di conoscenza legate allo sviluppo delle tecnologie ecosostenibili. La Campania deve avere un ruolo da protagonista nella fase della transizione ecologica. L'impatto sull'economia locale del caro energia e dei contraccolpi legati a pandemia e conflitto in Ucraina è stato molto consistente. Bisogna guardare al futuro immaginando uno scenario completamente diverso, attraverso una decisa tutela del territorio e dell'ambiente". In prima linea grandi aziende internazionali a presentare le proprie innovazioni ad EnergyMed: Hitachi Rail, Main partner dell'Evento, player globale nel settore ferroviario, il 30 Marzo ad EnergyMed, proporrà una vera e propria caccia al talento sostenibile, 'High speed green talent', un format creato dagli psicologi e assessor per selezionare talenti che uniscono competenze a sensibilità green. ABB E-mobility abilita la mobilità a emissioni zero in qualità di leader globale nelle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) per un futuro più sostenibile ed efficiente in termini di risorse. In mostra anche Edison, che porta il suo forte legame con la Campania e contribuisce allo sviluppo economico della regione con attività che vanno dalla generazione di energia elettrica fino alla vendita di luce e gas e servizi energetici ed ambientali. Ancora, la presenza di Enel X Way Italia ad EnergyMed sarà utile ad esplorare i temi relativi al suo ruolo nello sviluppo della mobilità sostenibile nel sud e ad esplorare le opportunità del Pnrr per il sud Italia.