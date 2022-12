Sono 12 le piazze di spaccio individuate tra la città di Salerno e alcuni comuni della provincia riconducibili all'associazione sgominata questa mattina con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Salerno su richiesta della Dda salernitana, nei confronti di 20 indagati. Di questi, 18 sono stati sottoposti alla misura della custodia in carcere, uno agli arresti domiciliari in ragione dell'età avanzata e uno è allo stato irreperibile. L'ordinanza è stata eseguita dai poliziotti della Questura di Salerno, con l'ausilio di unità cinofile, e contingenti dei Reparti prevenzione crimine e dei Reparti mobili della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nella città di Salerno e in alcuni comuni della provincia agiva un gruppo organizzato che gestiva il traffico di sostanze stupefacenti interessandosi dei canali di approvvigionamento e dell'assegnazione delle piazze di spaccio. Nel corso delle indagini sono state individuate 12 piazze di spaccio gestite dal gruppo criminale nella città di Salerno e in particolare nei quartieri Pastena, Mariconda, Fratte, Sant'Eustachio, Mercatello, Fuorni-San Leonardo e nei comuni vicini di San Mango Piemonte, Giffoni Valle Piana, Agropoli e Baronissi. La polizia giudiziaria ha sottoposto a sequestro circa 20 kg di cocaina e circa 10 kg di eroina, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori quantitativi corrispondenti a importi pari a circa 50mila euro di cocaina e a circa 40mila euro di hashish. Nel corso delle indagini si è proceduto inoltre al sequestro di un'arma da sparo artigianale nascosta all'interno di una penna, di 9 cartucce calibro 22 e di 67 cartucce per fucile calibro 12.