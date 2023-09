A partire da lunedì 11 settembre due nuove corse collegheranno le stazioni di Napoli Centrale e Salerno, potenziando così l'offerta del trasporto regionale sulla linea storica Salerno - Napoli con 930 posti in più al giorno. I collegamenti "fast" verranno effettuati dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) in coincidenza con le Frecce 9612 (Salerno - Torino) e 9431 (Venezia - Napoli), con fermate intermedie nelle stazioni di Nocera Inferiore, Pompei, Torre Annunziata Centrale, Torre del Greco e Portici. Questo lo schema degli orari: partenza da Salerno alle 5:10 e arrivo a Napoli Centrale alle 6:13 (in coincidenza con il treno AV 9612 in partenza da Napoli Centrale alle ore 6.30); partenza da Napoli Centrale alle 22:00 (in coincidenza con il treno AV 9431 in arrivo a Napoli Centrale alle 21.48) e arrivo a Salerno alle 23:06. La nuova coppia di treni è stata attivata da Trenitalia (Società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per rispondere alle esigenze dei viaggiatori.