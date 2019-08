SAN GIOVANNI A PIRO. È stato trovato morto Simon Gautier, l’escursionista francese di cui non si avevano più notizie dal 9 agosto scorso nel Golfo di Policastro, nel salernitano. Il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato in un fondo ad un burrone. Il cadavere del giovane 27enne è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino. I soccorritori, impegnati da giorni nelle ricerche di Gautier, hanno dapprima individuato e recuperato lo zaino del 27enne francese e poi sono arrivati al corpo, ormai senza vita, dell’escursionista, che si trovava in fondo al burrone in località Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Il ritrovamento del corpo del giovane escursionista è avvenuto proprio mentre a Scario si svolgeva una veglia di preghiera ed una fiaccolata per il giovane.