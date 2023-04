Un 25enne è stato trovato morto all'alba di oggi in una scarpata Caprioli, frazione del comune di Pisciotta, nel Salernitano. La vittima era residente a Pellare, frazione del comune di Moio della Civitella. Il giovane ha trascorso la serata in compagnia di alcuni amici e poi, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduto al di là della carreggiata della ex strada statale 447 Pisciotta-Palinuro, facendo un volo di 2 metri. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per il 25enne non c'è stato nulla da fare.