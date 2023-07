La Giunta Regionale della Campania ha adottato oggi il Programma annuale e l'Atto triennale di indirizzo del Turismo. Si confermano e si rafforzano le linee di tendenza già delineate dalla Giunta con le proprie precedenti deliberazioni, ispirate ai principi di integrazione territoriale, sostenibilità ambientale ed economico-sociale, inclusione, in una logica di disciplina delle attività turistiche e di sistematizzazione dei fattori di sviluppo. Nella stessa seduta la Giunta ha anche deliberato di garantire ulteriori risorse finanziarie, pari ad oltre 500 mila euro, a copertura dei progetti presentati dai Comuni per gli itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici regionali ammessi in graduatoria fino ad esaurimento delle istanze eleggibili a contributo.