«Devo dirvi che oggi in Campania non abbiamo più nulla da promuovere perché non c'è più spazio neanche in un albergo. Siamo al tutto esaurito: dai Bed & Breakfast ai grandi alberghi delle città di Napoli, Caserta, Salerno. Abbiamo avuto un fiume di turisti che sono arrivati nei nostri territori». Lo dice il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento alla presentazione delle rassegne musicali "Bct Music Festival" e "Un'estate da Re", svelate questa mattina a Palazzo Santa Lucia a Napoli.

«Questi eventi - spiega il governatore - hanno contribuito per la loro parte non solo a incentivare flussi turistici, ma a far scoprire a centinaia di migliaia di persone bellezze ambientali, storico-artistiche, archeologiche che davvero sono impareggiabili nella nostra Regione».