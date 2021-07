«La quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone finale per gli inglesi che hanno scelto la Campania sta facendo collassare tutto il sistema delle prenotazioni già effettuate, con enormi disagi per chi ha già acquistato la vacanza ed è pronto a partire in queste ore».

Così la Fiavet Campania, la federazione regionale degli agenti di viaggio e tour operator, secondo cui «si rischia di cancellare oltre l'80% dei viaggi programmati in penisola sorrentina e nelle altre mete preferite dal mercato anglosassone e sarà una vera e propria catastrofe se, nelle prossime ore, non saranno adottati delle modifiche a questo provvedimento che mette definitivamente in ginocchio le agenzie di viaggio e gli operatori turistici della Campania».

Fiavet Campania rivolge «un accorato appello al ministro del Turismo per scongiurare l'ennesima emergenza che si somma ai suggerimenti dei giorni scorsi che hanno scoraggiato le vacanze degli italiani all'estero ammonendo sui costi di forzata permanenza e di assicurazione in caso di contatti con positivi».

Per Fiavet inoltre «si rischia di aggiungere l'ulteriore danno dello spostamento delle prenotazioni dell'ultim'ora verso altri Paesi competitor come Spagna, Grecia, Croazia e Turchia che non prevedono la quarantena obbligatoria».