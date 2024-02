Ci sarebbero dei dissidi familiari alla base dell'omicidio di Alessio Melillo, 24enne di Gioia Sannitica, nel casertano. Del delitto è accusato il fratello 19enne, Danilo, fermato nella serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese. Il giovane ha confessato il delitto, parlando di alcuni dissapori pregressi, probabilmente legati ad alcune preferenze tra fratelli. Ma questa è una circostanza andrà verificata dai militari dell'Arma. L'altro fratello, il 22enne Giovanni, è stato ferito al volto. Dal casertano è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli per ricevere cure specifiche per la ferita maxillo facciale. Il pm ha disposto intanto il sequestro della salma del 24enne per accertamenti medico legali. L'arma del delitto, un coltello da cucina da 25 centimetri, è stata trovata nell'abitazione e sottoposta a sequestro.