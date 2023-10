Omicidio-suicidio oggi in provincia di Torino, dove un uomo ha ucciso la moglie per poi andare al lavoro e quindi togliersi la vita. Il dramma si è consumato questa mattina a Rivoli, sull’omicidio indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, Agostino Annunziata, 36enne originario di Pagani, avrebbe ucciso la moglie, Annalisa D'Auria, 32enne originaria di Nocera Inferiore, ferendola alla gola, poi si sarebbe recato al lavoro con la figlioletta che sarebbe stata affidata a un collega e quindi si sarebbe allontanato per suicidarsi, lanciandosi da un silos. L'uomo prima di buttarsi ha avvertito il 112.

Ancora non si conoscono le ragioni del gesto. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. E' stato intanto trovato in casa ed è stato sequestrato dai militari il coltello da cucina con cui questa mattina l'uomo ha ucciso la compagna.

Dalle prime informazioni raccolte, l'uomo prima di lasciare l'abitazione avrebbe chiamato la madre in Campania. La donna avrebbe quindi immediatamente allertato il 118 che, a sua volta, ha avvertito i carabinieri. Giunti nell'abitazione della coppia, i militari hanno trovato la vittima.

Si indaga sul movente

È ancora tutto da chiarire il movente dell’omicidio-suicidio che si è consumato questa mattina a Rivoli, dove l'uomo di 36 anni ha prima ucciso la moglie 32enne nell’appartamento al piano rialzato dello stabile in cui la coppia viveva con la loro bimba di 3 anni e poi dopo essersi recato al lavoro con la piccola e averla affidata a un collega, si è tolto la vita buttandosi da un silos. Dai primi rilievi non sono stati trovati in casa biglietti che possano spiegare il gesto.

Sul luogo dell’omicidio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno anche ascoltando la testimonianza del collega della ditta di Orbassano a cui l’uomo ha affidato la bimba prima di allontanarsi e uccidersi.