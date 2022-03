Saranno celebrati domani, sabato 5 marzo, alle ore 11 nella chiesa della Madonna del Rosario di Pompei a Salerno, i funerali di Anna Borsa, la 30enne uccisa la mattina del 1° marzo in un salone estetico di Pontecagnano Faiano.

Per l'omicidio è stato sottoposto a fermo il suo ex compagno, il 40enne Alfredo Erra, preso dopo una fuga durata alcune ore e terminata in un'area di servizio sull'autostrada A2 all'altezza del comune di San Mango Piemonte. Nella giornata di domani sarà lutto cittadino a Salerno e a Pontecagnano, secondo quanto disposto dai rispettivi sindaci Vincenzo Napoli e Giuseppe Lanzara.