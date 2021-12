La Corte di Assise di Avellino ha condannato a 18 anni di reclusione Gianluca Di Matola, ritenuto responsabile dell'omicidio di Orazio De Paola, 58enne considerato esponente del clan camorristico Pagnozzi attivo nella Valle Caudina, ucciso l'8 settembre 2020 a San Martino Valle Caudina (Avellino).

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Avellino, la mattina dell'8 settembre 2020 De Paola si è recato a casa di Di Matola per chiarire questioni di natura personale. Di Matola, dopo aver esploso numerosi colpi di pistola contro De Paola, si è dato alla fuga venendo catturato in autostrada dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Avellino mentre si dirigeva in direzione Roma.

All'evento è stato attribuito un movente non riconducibile a questioni connesse con la criminalità organizzata, per cui la direzione delle indagini è stata subito assunta dalla Procura della Repubblica di Avellino.