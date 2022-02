La Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato a 26 anni e sei mesi di carcere il 36enne Michele Marotta, imputato per l'omicidio della moglie Maria Tedesco, avvenuto nel novembre 2020 in una stradina del comune di San Felice a Cancello, nel Casertano. Nella requisitoria della scorsa settimana, il pubblico ministero, Nicola Camerlingo, aveva chiesto l'ergastolo. L'omicidio avrebbe come movente la gelosia. Dalle indagini e dal processo è emerso che l'uomo era uscito di casa di mattina con sua moglie, allora 30enne, per andare a ritirare il certificato di avvenuta guarigione dal Covid, ma era tornato indietro con una scusa per prendere la pistola; tornato fuori, portò Maria in una strada sterrata di San Felice a Cancello e qui la uccise con sei colpi di pistola, una Magnum 357 per uso da caccia. Venne arrestato poco dopo nella villetta di famiglia.