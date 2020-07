NAPOLI. «Non sono assolutamente preoccupato». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Mondragone.

Il governatore campano ha fatto sapere che è in programma «un'iniziativa a Mondragone, in maniera anche simbolica, per rilanciare il turismo sul litorale domizio che oggi ha due grandi caratteristiche: spiagge bellissime e mare pulito, perché abbiamo completato il potenziamento del depuratore di Cuma quindi oggi il mare è assolutamente balneabile, e abbiamo una gastronomia che è di livello superiore, dal punto di vista dell'ortofrutta e delle produzioni legate alla catena bufalina. Credo che ci possa essere una ripresa, ovviamente è importante garantire le condizioni di sicurezza come stiamo facendo in maniera rigorosa, e non farsi male con le proprie mani», ha concluso De Luca.

Intanto oggi è stato registrato un nuovo contagio nella città di Mondragone, dove salgono a 67 i casi di Covid-19. È quanto riporta il bollettino odierno dell'Asl di Caserta. Sono in totale 76 i contagi riferibili al focolaio registrato nella zona rossa dei Palazzi Cirio. Ai 43 casi di Covid-19 nei cinque condomini dove è ancora in vigore il lockdown, si aggiungono altri 33 contagi emersi da uno screening di massa eseguito nell'area. Oltre ai 67 casi di Mondragone ci sono 4 contagiati a Falciano del Massico, 3 a Sessa Aurunca e uno nei comuni di Recale e Carinola.