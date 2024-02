Per la prima volta nella storia, il Club SSC Napoli entra in sinergia con la scena musicale attraverso la collaborazione con Geolier, che esordirà questa sera sul palco della 74^ edizione del Festival di Sanremo con il singolo "I P' Me, Tu P' Te"(Warner Music Italy). La collezione, interamente disegnata dall'artista e in vendita da oggi sul webstore ufficiale del Club è l'ulteriore occasione per Geolier di dimostrare il suo legame con la cultura partenopea e portarla fino a Sanremo. Dopo aver già fatto parlare di sé per l'ingresso sul green carpet con la tuta del Napoli, Geolier omaggia con il numero 10 Diego Armando Maradona, simbolo eterno del Napoli e fonte di ispirazione per tutti i tifosi. "Real p' semp è il mio credo, il mio stile di vita" sottolinea l'artista, evidenziando la connessione tra la sua filosofia e quella del grande Pibe de oro.