«Siamo arrivati a 4 milioni di somministrazioni di vaccino per la prima dose e circa 3,5 milioni di nostri concittadini che hanno avuto la seconda dose, quindi immunizzati. Per stare tranquilli dovremmo arrivare a 5 milioni di nostri concittadini immunizzati, cioe' che hanno ricevuto la seconda dose». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. «Nell'ultima settimana - ha continuato - abbiamo registrato un rallentamento molto significativo nella campagna di vaccinazione. Avevamo ipotizzato 40 mila somministrazioni al giorno per arrivare a oltre un milione di vaccinazioni nell'arco di un mese. Purtroppo nell'ultima settimana registriamo quasi il dimezzamento di questo dato: arriviamo in media a 20 mila vaccinazioni al giorno. Questo significa che, se vogliamo arrivare all'obiettivo di almeno 5 milioni di nostri concittadini immunizzati, i tempi si allungano di altri due mesi», ha aggiunto il governatore rinnovando l'appello a vaccinarsi.

STUDENTI. «Gli studenti nella fascia 12-19 anni residenti in campania sono 509mila; circa il 60% (307mila ragazzi) ha ricevuto la prima dose, per quanto riguarda la seconda parliamo del 40%. Se facciamo uno sforzo ulteriore nella prossima settimana, iniziamo l'anno scolastico in una situazione di relativa tranquillità».

«NESSUN VACCINATO MORTO O IN TERAPIA INTENSIVA». «Ti puoi contagiare anche se sei vaccinato, ma non abbiamo nessuna persona vaccinata, in Campania, che sia andata in terapia intensiva, che sia morta o che abbia avuto sintomi gravi. Nove volte su dieci, se ti contagi, sei asintomatico e ti salvi la vita».