«Abbiamo registrato nelle ultime 2 settimane, e questo è un dato abbastanza preoccupante, un numero di 3.042 contagi per bambini della fascia di età dai 5 agli 11 anni. Questo è un dato che riguarda le settimane dal 26 novembre al 3 dicembre: in queste due settimane la fascia di età con più contagi è la fascia 5-11 anni». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. «È un'ulteriore conferma - ha aggiunto De Luca - della necessità di avviare la campagna di vaccinazione anche per i bimbi più piccoli».

GIA' 2MILA BAMBINI REGISTRATI PER VACCINO FASCIA 5-11. «Dal 16 cominciamo la campagna di vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni e abbiamo un dato molto positivo: ad oggi si sono registrati per la vaccinazione già 2mila bambini di questa fascia di età». «Credo che avremo, dopo una prima fase di riflessione e anche di incertezza, una campagna di vaccinazione importante anche per questa fascia di età. Poi contiamo di utilizzare il periodo festivo per avere una campagna di vaccinazione ancora più di massa per quanto riguarda la fascia 5-11 anni» ha aggiunto De Luca.

TRA RICOVERI GRAVI ANCHE UN BIMBO DI 9 ANNI. Un bambino di 9 anni e un uomo di 26 anni ricoverati in terapia intensiva e un 56enne ricoverato in area critica. Sono questi i tre casi più gravi che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha citato per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri di malati di Covid in Campania. «Tutti non vaccinati» ha sottolineato De Luca. In generale in Campania «abbiamo una buona tenuta del nostro sistema ospedaliero - ha spiegato De Luca - i posti letto occupati in area medica sono sui 350, è un dato che rimane più o meno stabile da due-tre settimane, e in terapia intensiva abbiamo 25 posti letto occupati. Al netto di questi tre casi gravi, tutti non vaccinati, registriamo una buona tenuta della nostra regione e del nostro sistema ospedaliero». Inoltre, ha aggiunto De Luca, «il Ministero ha certificato che la Campania è la prima regione d'Italia, con 51.888, unità per quanto riguarda il totale dei guariti da Covid. È anche questo un dato molto incoraggiante».

«FORTE RIPRESA VACCINAZIONI, POTENZIEREMO CAMPAGNA». «Ieri in Campania abbiamo avuto 45mila vaccinazioni, c'è evidentemente una ripresa molto forte della campagna di vaccinazione. Contiamo entro l'anno di arrivare a 10 milioni di somministrazioni di vaccino nella nostra regione». «Stiamo lavorando in queste ore - ha aggiunto De Luca - per potenziare gli orari e il personale per la campagna. Abbiamo avuto l'anomalia che in tre mesi alle spalle nei centri vaccinali non c'era quasi nessuno, in qualche caso abbiamo dovuto chiuderli. Adesso abbiamo un sovraccarico di lavoro, quindi stiamo cercando di potenziare le strutture per evitare lunghe file».

«BRUCIAMO TEMPI PER NUOVO OSPEDALE PEDIATRICO SANTOBONO». «Ieri si è tenuta l'ultima conferenza dei servizi per il nuovo ospedale Santobono. Il Comune di Napoli ha un mese di tempo per ratificare i risultati di questa Conferenza dei servizi, dopodiché diamo vita alla parte finale delle procedure amministrative per arrivare ad avviare la campagna di progettazione del nuovo Santobono». «È anche questo un risultato davvero straordinario, vogliamo bruciare i tempi per realizzare il polo pediatrico regionale dando spazi adeguati per una grande struttura pediatrica di livello europeo», ha aggiunto De Luca.