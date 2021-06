«Oggi è una giornata che rende liberi tanti giovanissimi, che sono molto contenti di partecipare perché non ne possono più di questa pandemia terribile. Gli adolescenti giustamente hanno voglia di socialità e quindi era giusto proteggerli e restituire loro quanto gli è stato tolto». Così Lucia Fortini, assessore all'istruzione della Regione Campania descrive la giornata delle vaccinazioni per i maturandi, visitando l'hub di Capodichino dove oggi sono partite le dosi per i ragazzi dai 17 ai 20 anni.

«La partecipazione così massiccia che vedo - spiega Fortini - fa ben sperare, al momento in Campania abbiamo 22.000 ragazzi prenotati sui circa 70.000 maturandi, ma 15.000 erano stati gia' vaccinati perché caregiver o conviventi con persone fragili. Le vaccinazioni si possono fare anche successivamente e quindi questo è risultato di oggi già straordinario».

«Oggi diamo un segnale importante, stiamo riuscendo ad abbassare la fascia d'età delle vaccinazioni, questa giornata per i maturandi dà un segnale di sicurezza a loro e significa che abbiamo già lavorato bene e tanto per le fasce di età avanzata». Così Ciro Verdoliva, dg dell'Asl Napoli 1. «Su Napoli - spiega Verdoliva sull'adesione - abbiamo circa 21.000 maturandi ma a stamattina abbiamo poco meno di tremila che hanno aderito. Ricordo che ne avevamo già intercettati 4000 tra 17 e 20 in categorie come caregiver e fragili, 6.000 è inferiore ad aspettative, siamo sempre a disposizione a vaccinarli se aderiscono. Oggi vacciniamo anche i 17enni che, ricordo, devono ricevere Pfizer e devono essere accompagnati dai genitori che devono sottoscrivere il consenso, per i maggiorenni c'è Johnson a disposizione e possono venire da soli».