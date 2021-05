CASERTA. Sono bastati 15 minuti per esaurire i 6mila posti messi a disposizione dell'Asl di Caserta per l'AstraDay organizzato per martedì 18 maggio.

L'iniziativa prevede la somministrazione di dosi di AstraZeneca agli over 18 residenti fra Caserta e provincia, nell'hub allestito nella caserma “Garibaldi".

La piattaforma di registrazione, aperta questa mattina alle 6, è stata presa d'assalto da migliaia di giovani. Oltre 16mila gli accessi contemporanei registrati, 6mila gli utenti che hanno effettuato la prenotazione, con il portale chiuso dopo soli 16 minuti.