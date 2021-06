«Con le 300mila dosi di Pfizer che arrivano oggi, non siamo ancora a regime e non abbiamo quello che non ci hanno mandato nei mesi scorsi. Il dato di ieri dice che siamo ancora 34mila dosi sotto, vediamo se da qui a dopodomani recuperiamo». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a margine della conferenza stampa di stamattina per fare il punto sullo stato di attuazione dei cantieri della rete ferroviaria Napoli-Bari.

Il governatore commenta la situazione vaccini e chiede a Roma risposte per quella che lui ha definito «la sfida per il futuro». Il riferimento è alla fornitura di dosi per le fasce d'eta piu' giovani che compongono una parte più elevata della popolazione in Campania rispetto agli altri territori.

«Siamo la regione più giovane d'Italia, - ricorda De Luca - facciamo quello che abbiamo fatto con le regioni più anziane quando dovevamo vaccinare gli ultraottantenni e settantenni. Se fossimo un Paese serio avremmo già deciso di applicare per la Campania il criterio usato per le altre realtà a gennaio, febbraio, marzo. Tanto per darvi un termine di paragone - prosegue l'inquilino di Palazzo Santa Lucia - Lazio e Campania hanno più o meno la stessa popolazione, ma nella fascia 16-40 anni abbiamo 200mila cittadini in più. Attendiamo ancora una risposta per poter avere le dosi necessarie per vaccinare tutta la nostra popolazione. Intanto prendiamo atto che il lavoro è andato avanti bene e stiamo fornendo ai nostri concittadini prestazioni di eccellenza. Raccolgo continui attestati di stima che trasferisco al personale medico e sanitario. In questi 15 mesi - conclude De Luca - è stato fatto un lavoro enorme in condizioni davvero difficili perché, come sapete, abbiamo una drammatica carenza di personale».