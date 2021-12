«Noi abbiamo oggi un punto di criticità vero che è la scarsa adesione della fascia di età 5-11 anni alla campagna di vaccinazione. Ovviamente è un tema che va affrontato con grande delicatezza, cercando di persuadere le famiglie, però non c'è dubbio che abbiamo una grande difficoltà». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Ad oggi, ha spiegato De Luca, «abbiamo 4mila bambini che si sono prenotati, abbiamo un decimo dei bambini prenotati rispetto al Lazio e meno di un ventesimo rispetto alla Lombardia. È chiaro che c'è, credo, una diversa concezione della famiglia, un diverso rapporto anche con i bambini. Sono dati culturali, però la realtà è questa».

De Luca, che domani sarà in una scuola di Napoli per il via alla campagna di vaccinazione della fascia 5-11 anni, si augura che «questa fascia possa crescere nei prossimi giorni anche con l'aiuto di pediatri autorevoli che possono testimoniare sulla sicurezza del vaccino. Però è chiaro che abbiamo un problema, un'emergenza di cui dobbiamo tenere conto».