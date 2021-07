«Entro il 20 luglio in Campania arriviamo a 6 milioni di vaccinazioni e a 2,6 milioni di seconde dosi. Entro il 31 luglio arriveremo a somministrare 3 milioni di doppie dosi, quindi entro questo mese avremo 3 milioni di nostri concittadini immunizzati. L'obiettivo che abbiamo è il seguente: fra agosto e fine settembre puntiamo ad avere 4 milioni di cittadini immunizzati con la doppia dose, entro la prima decade di ottobre arriviamo a 4,6 milioni di cittadini immunizzati, che è l'obiettivo che abbiamo in Campania per arrivare a un'immunità di gregge. Questo è il piano di lavoro nel quale siamo impegnati». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

«Ieri - ha aggiunto - abbiamo avuto un risultato importante di vaccinazioni, 66mila somministrazioni. C'era stato un calo nei giorni precedenti. I numeri partono da una media di 50mila vaccinazioni al giorno. Credo che stiamo procedendo in maniera tranquilla e sulla base del nostro programma, quindi da questo punto di vista mi sento di rasserenare i nostri concittadini, al netto delle varianti, ma avere per fine settembre 4 milioni di cittadini campani con la doppia vaccinazione è un dato importante che ci deve dare serenità».

ZONE GIALLE. «Per tutti i mesi di maggio e giugno, cioè nel momento di grande impegno dei cittadini nella campagna di vaccinazione, la Regione Campania è stata quella che riceveva meno vaccini di tutte le Regioni d'Italia, una vergogna oltre che un atto di irresponsabilità. Avrebbero dovuto inviare per tempo i vaccini, per la semplice ragione che la Campania è la regione con la più alta densità abitativa in Italia. Qualunque Ministero della Salute o commissario responsabile avrebbe provveduto a fare un lavoro di prevenzione, non lo hanno fatto. Siccome vedo che si parla di zone gialle, se dovessero immaginare zone gialle la metà della responsabilità è di questi signori che se ne sono infischiati delle condizioni oggettive della popolazione campana» ha detto De Luca.

«Mi auguro ovviamente che non arriviamo a nuove zone gialle - ha aggiunto De Luca - e mi auguro ovviamente che si ragioni, prima e più che sul numero di positivi, sulla quantità di posti letto occupati negli ospedali e nelle terapie intensive, perché ad oggi è vero che abbiamo un numero elevato di positivi ma non abbiamo una ricaduta in termini di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive. Credo che verrà in Campania nei prossimi giorni il sottosegretario Andrea Costa, esprimeremo anche a lui queste nostre valutazioni pesantemente critiche sulla mancanza di correttezza e di capacità di prevenzione da parte del Ministero della salute e da parte del commissario».

«ALLENTAMENTO TENSIONE». «Per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati abbiamo bisogno di una ripresa di fiducia da parte dei nostri concittadini. C'è stato un allentamento di tensione, è sembrato a tanti che il problema fosse ormai alle nostre spalle, non è così. Dobbiamo riprendere a vaccinarci, con grande serietà e impegno». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook.

«Abbiamo come obiettivo - ha spiegato De Luca - richiamare 60enni e 70enni che abbiamo già chiamato una volta, due volte, e non si sono presentati. Mi auguro che ci sia, anche in relazione alla diffusione della variante Delta, una rinnovata sensibilità rispetto all'obbligo di vaccinarsi. Richiameremo tutti quanti di nuovo con una santa pazienza, anche perché i pochi casi gravi che abbiamo avuto in queste settimane di terapie intensive hanno riguardato o giovanissimi o molto di più 60enni e 70enni che non si erano vaccinati».

PIANO VACCINAZIONE STUDENTI. «Elaboreremo entro la prossima settimana un piano specifico di vaccinazione della popolazione studentesca. L'obiettivo che ci siamo dati, oltre che avere per fine settembre 4 milioni di nostri concittadini immunizzati - ha spiegato De Luca - è che di avere per settembre l'apertura dell'anno scolastico in presenza, ma in condizioni di sicurezza. Abbiamo già raggiunto l'obiettivo di valore straordinario di essere la prima regione d'Italia per percentuale di personale scolastico docente e non docente vaccinato, oltre il 90% anche con la doppia dose, ma dobbiamo completare la vaccinazione per la popolazione studentesca. Quindi dobbiamo fare un programma di vaccinazione che utilizzi al massimo quello che rimane del mese di luglio, magari la prima settimana di agosto, poi l'ultima settimana di agosto, i primi 15 giorni di settembre».

De Luca ha concluso chiedendo «una collaborazione alle famiglie: dobbiamo puntare ad aprire le scuole in presenza, ma perché questo avvenga in condizioni di sicurezza dobbiamo completare la vaccinazione della popolazione studentesca».

«GOVERNO CHIARISCA SU GREEN PASS». «Ci auguriamo che il Governo chiarisca le vicende relative al green pass. Noi in Campania abbiamo realizzato la tessera di vaccinazione che diamo a chi ha fatto la seconda dose. Quando si parla di green pass a livello nazionale, le notizie che vengono dall'app del Governo sono le notizie che danno le Regioni al Governo, mica ce le ha il Ministero della Salute. Quindi sarebbe bene chiarire anche il valore delle app e delle carte di vaccinazione e quant'altro». «Credo di aver capito - ha aggiunto - che il Governo deve fare una norma legislativa ad hoc su richiesta del garante della privacy, non ho capito molto ma mi auguro che ci sia un chiarimento definitivo anche da questo punto di vista».

«CAMPANIA SICURA, TRASCORRETE LE FERIE QUI». «Voglio confermare che fra le tante cose importanti che abbiamo fatto in Campania c'è la realizzazione dei territori Covid free: le isole e le fasce costiere. Voglio ricordare quindi a tutti, soprattutto a chi deve programmare le vacanze, che se ci sono territori sicuri in Italia, quelli si trovano in Campania. Abbiamo anticipato l'immunizzazione di due mesi, quindi possiamo prenotare le nostre ferie negli alberghi delle costiere e delle isole con grande tranquillità. Quindi andiamo con fiducia a fare le nostre ferie sulle coste e sulle isole della Campania», ha detto De Luca.

WHIRLPOOL. «Siamo a fianco dei lavoratori della Whirlpool. Mi sono permesso di sollecitare il presidente del Consiglio, dopo l'incontro che c'è stato a Santa Maria Capua Vetere, perché si utilizzino le prossime settimane per presentare ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali un piano di reimpiego e reindustrializzazione per le centinaia di lavoratori Whirlpool». «I lavoratori Whirlpool - ha spiegato De Luca - non sono legati in maniera esclusiva a quel gruppo, a quella multinazionale, ma chiedono di essere reimpiegati in un piano serio e credibile da mettere in piedi con qualche grande gruppo nazionale o internazionale, ma che sia affidabile e dia certezze di lavoro».

MASCHERINE. «Ieri ho visto troppa gente senza mascherina. Vi invito ancora a fare questo piccolo sacrificio che è indispensabile per avere un grande risultato, quello della protezione rispetto al contagio».

CALCIO. «Un saluto e un augurio al Calcio Napoli, a Spalletti, a De Laurentiis, e un in bocca al lupo alla Salernitana. Avremo in serie A due squadre campane, ovviamente con obiettivi completamente diversi: il Napoli dovrà puntare allo scudetto, alla Champions, ci sono tutte le condizioni perché la squadra si impegni su questi obiettivi». «Per la Salernitana - ha aggiunto De Luca - c'è ancora una condizione di sofferenza e il principale obiettivo è rimanere in Serie A. Mi auguro ovviamente che si superi questo momento di difficoltà e si attrezzi una squadra in grado di reggere il campionato di Serie A. Non sarà facile mantenere questo obiettivo».