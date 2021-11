«Noi stiamo procedendo ormai con la terza dose e lo facciamo contestualmente a persone anziani, immunodepressi e fragili, ma contestualmente mondo della scuola, forze dell'ordine e personale sanitario. Lo dico perché mi è capitato di sentire di nuovo da parte del commissario di governo per il Covid le fasce di età». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

«Noi a maggio e giugno facevamo 70mila vaccinazioni al giorno - ha ricordato De Luca - oggi arriviamo a 20mila. Dunque c'è spazio per fare le vaccinazioni non per fasce di età, ma per fare tutti, per vaccinare tutti contestualmente, a cominciare, oltre che dagli ospiti delle Rsa dove abbiamo quasi completato la somministrazione della terza dose, dal personale scolastico, dalle forze dell'ordine e dal personale sanitario. Questo è l'appello che io faccio: rispondete alle convocazioni, ma presentatevi anche spontaneamente, non c'è bisogno neanche delle convocazioni».

«NON ASCOLTATE ISS, MINISTERO O FIGLIUOLO, SOLO REGIONE». «Mi permetto di rivolgere un suggerimento ai nostri concittadini: fate uno sforzo per non ascoltare nulla di quello che viene trasmesso da Roma. Né autorità sanitarie, né esperti, né meno che mai trasmissioni televisive pollaio. A Roma abbiamo l'Aifa, abbiamo l'Iss, il Comitato tecnico-scientifico, l'Agenas, il Ministero della Salute, abbiamo nulla di meno che il commissario per il Covid. Ognuno dice cose diverse. Per l'amor di Dio, non ascoltate nessuno. Limitatevi a seguire le indicazioni che arrivano dalla Regione» ha detto il governatore.

«Ci sono alcune trasmissioni televisive - ha aggiunto De Luca - che hanno bisogno di fare confusione, non di dare notizie certe, per cercare di fare un po' di ascolti. Non ascoltate nessuno, cercate di mantenervi coerenti con le indicazioni che vi dà la Regione Campania con molta semplicità. Abbiate fiducia almeno in un'autorità istituzionale, perché se dovessimo dare retta a quello che ci arriva da Roma, è veramente qualcosa di sconvolgente».

QUARTA ONDATA. «Siamo, come del tutto evidente, ormai nella quarta ondata di contagio Covid. Da qui a un mese avremo una situazione più pesante, perché cominceremo ad avere non solo una maggiore diffusione di contagio, ma anche l'emergere di fenomeni legati all'influenza stagionale. Qui dobbiamo stare attenti, perché se avremo da qui a un mese e mezzo l'esplosione della quarta ondata e l'esplosione dell'influenza noi avremo gli ospedali di nuovo ingolfati. Magari non le terapie intensive, sicuramente meno di un anno fa, ma avremo gli ospedali intasati e avremo di nuovo difficoltà a garantire i servizi ordinari ai nostri concittadini».

«Non intendo perdere più tempo a spiegare ad alcuni nostri concittadini che la stupidità non è un argomento. Non ho più alcuna voglia di seguire l'imbecillità espressa in queste settimane, gente che confonde la libertà di contagiare gli altri con la libertà democratica. Idiozie, basta. Preoccupiamoci per i nostri figli, per tutelare la salute delle nostre famiglie», ha aggiunto De Luca.

MASCHERINA OBBLIGATORIA IN CAMPANIA. «La Regione Campania è l'unica in Italia ad aver reso obbligatorio l'uso delle mascherine sempre, anche d'estate, anche all'aperto. Oggi, di fronte alla quarta ondata, l'obbligo della mascherina diventa una cosa da rispettare seriamente. Io faccio appello alle forze dell'ordine, ai Comuni che sono completamente distratti, alle Polizie municipali, perché facciano rispettare l'ordinanza regionale che obbliga all'uso della mascherina».

Vedo troppa gente che negli assembramenti serali, notturni di fine settimana, continua a stare senza mascherina e senza l'ombra di un controllo. Io non ho visto in queste settimane una pattuglia di forze dell'ordine o di polizia municipale che abbia elevato un verbale nei confronti di chi, in situazioni di assembramento, stava senza mascherina tranquillamente. In Campania - ha ricordato De Luca - l'uso della mascherina è obbligatorio, ma è del tutto evidente che se nessuno controlla prevarranno gli irresponsabili e daremo un'altra spinta al contagio».

«TRIESTE CONTAGIATA PER COLPA DI IMBECILLI». «Trieste è una città cara a tutti gli italiani, una città bellissima, violentata da bande di imbecilli. Grazie agli irresponsabili, la provincia di Trieste oggi ha 800 positivi ed è la città più contagiata d'Italia. Una vergogna nazionale».

«Alcune trasmissioni televisive che vedevo qualche settimana fa - ha aggiunto De Luca - facevano le interviste a uno e uno. Quelli che erano lì non rappresentavano Trieste, ma alcune trasmissioni televisive avevano bisogno di mettere sullo stesso piano il 99% dei cittadini di Trieste e qualche sfessato, sfrantummato, squinternato che andava lì a divertirsi».

«PROTESTE PER IDRANTI? A FORZE ORDINE DAREMO CORIANDOLI E PETALI DI ROSE». «Siamo arrivati al punto a Trieste che qualcuno ha protestato per l'uso degli idranti da parte delle forze dell'ordine. Daremo in dotazione ormai alle forze dell'ordine coriandoli, petali di rose, rami e candele profumati, anziché gli idranti. Obbligheremo le forze dell'ordine a farsi sballottare quando stanno nei cellulari con i quali cercano di contrastare quelli che violano le leggi, altro che difesa della democrazia e della Costituzione» ha detto De Luca, commentando gli scontri avvenuti tra manifestanti "no green pass" e forze dell'ordine a Trieste nelle scorse settimane.

«La Costituzione garantisce la libertà di manifestazione, ma obbliga anche i cittadini che vogliono manifestare a comunicare alle forze dell'ordine dove, come e quando vogliono manifestare, e le Prefetture e le Questure hanno il potere di bloccare quando c'è un problema di ordine pubblico o di tutela della salute pubblica. Questi sono quelli che difendono la Costituzione, non chi pensa di fare il proprio comodo», ha aggiunto De Luca.

«NELLA LEGGE SUD RIMANE AI MARGINI». «Faccio un'osservazione sulla legge di stabilità che va in discussione nelle prossime settimane nelle aule parlamentari: il Sud rimane ai margini, altro che 40% e 60% delle risorse. Non è così».

«Il sistema dei bonus che vanno prorogati per le aziende - ha aggiunto De Luca - penalizza fortemente il Sud, per il quale alcuni bonus scadono senza proroga. Non abbiamo alcuna certezza sulla quantità di risorse che alla fine arriveranno al Sud».

«CAMPANIA ULTIMA IN SPESE COVID, RIEQUILIBRARE CON RISORSE AGGIUNTIVE». «Le Regioni hanno dovuto certificare al Ministero della Salute e dell'Economia la quantità di spese che hanno subito per il Covid. La Regione che ha certificato meno spese in relazione alla popolazione è la Campania». Così De Luca, chiedendo «di riequilibrare le risorse che vanno al Sud e alla Campania perlomeno nelle risorse aggiuntive previste nella sanità per il piano di ripresa, 4 miliardi di euro di risorse aggiuntive».

De Luca ha spiegato che la Campania «ha certificato spese per 500 milioni di euro. Il Lazio, che ha la stessa popolazione della Campania, ha certificato spese per 300 milioni di euro in più, la Lombardia ha certificato spese per 1,8 miliardi di euro. Più della Campania hanno certificato spese Covid, per centinaia di milioni in più, regioni che hanno un milione, 2 milioni di abitanti in meno della Campania, come Emilia Romagna, Toscana, Piemonte. Il Veneto ha mantenuto la stessa certificazione con un milione di abitanti in meno della Campania. Questo è un esempio per dire come nel nostro Paese le realtà meridionali e, per quel che mi riguarda, la Campania continuano a essere penalizzate».

Secondo De Luca, «se la Campania riceve centinaia di milioni rispetto ad altre regioni, perlomeno nelle risorse aggiuntive previste nella sanità per il piano di ripresa cerchiamo di riequilibrare le risorse che vanno al Sud e alla Campania. Non voglio togliere nulla a chi ha certificato centinaia di milioni di euro in più, però quando avremo da gestire 4 miliardi di euro di risorse aggiuntive per la sanità, sarebbe doveroso fare a quel punto un riequilibrio delle risorse. Non ci sentono, almeno fino ad oggi il Governo è stato sordo. Vedremo se nelle prossime settimane riusciremo a ottenere risultati in questa battaglia eterna non di lamentazione, ma di correttezza nei confronti di tutti i cittadini italiani, ovunque collocati».