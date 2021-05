Diciassette sindaci dell'Agro Aversano hanno chiesto all'Asl l'istituzione di un hub vaccinale in ogni comune per un giorno, così da poter organizzare open day che consentano di velocizzare la campagna vaccinale per tutte le fasce d'età.

La richiesta arriva dopo il grande successo riscontrato nel centro vaccinale di Marcianise, dove lunedì sono state effettuate oltre 2mila inoculazioni a tutte le fasce d'età, soprattutto giovani, e senza prenotazioni fino a tarda notte.

«Si ripeterà senz'altro appena saranno disponibili nuove dosi. - fa sapere in una nota l'Asl di Caserta - Questi giovani under 30, tanto spesso accusati di condotte irresponsabili, hanno dato smacco al paese, mostrando di essere più furbi delle fake news contro questo o quel vaccino, fiduciosi nella scienza e nella medicina».