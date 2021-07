«Ragazzi, voi e anche i vostri genitori, vaccinatevi così stiamo tutti più tranquilli e possiamo tornare più velocemente alla vita di prima». L'appello arriva da Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e numero 10 della nazionale italiana fresca vincitrice degli Europei, durante una videochiamata da Ibiza, insieme a Ciro Immobile, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore si è voluto complimentare con i due calciatori campani per la vittoria di Wembley. All'appello mancava Gigio Donnarumma che è in viaggio.

«Abbiamo salutato i nostri due grandi campioni Lorenzo Insigne e Ciro Immobile che si stanno godendo una meritata vacanza. Un abbraccio anche a Gigio Donnarumma che non ha potuto collegarsi con noi perché in viaggio. Davvero complimenti e grazie per averci fatto divertire e aver fatto onore alla nostra terra» il commento di De Luca.