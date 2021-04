Superata quota 1 milione 600mila vaccinazioni in Campania. Alle ore 12 di oggi, 28 aprile, sono 1.602.611 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate in Campania, 31.171 in più rispetto al dato diffuso ieri alla stessa ora. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.163.729 cittadini; di questi, 438.882 hanno ricevuto la seconda dose.