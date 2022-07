Primo caso di vaiolo delle scimmie registrato nel Casertano. Si tratta di un lavoratore italiano della base Nato di Gricignano d'Aversa che si sarebbe recato di recente in Africa per un viaggio. Ad accettare la positività i medici dell'ospedale Cotugno di Napoli. A quanto si apprende, è in ripresa dopo aver presentato una lieve sintomatologia. Si trova attualmente in isolamento.

Un'intera famiglia invece è in isolamento a Caivano, poiché un componente sarebbe risultato positivo al relativo test.