Grazie alla segnalazione del Laboratorio di Igiene del Policlinico San Martino diretto dal professor Icardi, è stata sequenziata, per la prima volta in Italia, la variante Omicron 2 ed è stata segnalata in nove regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. Due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il nostro Laboratorio. Secondo i numeri raccolti finora in Gran Bretagna e in Danimarca, dove si sta diffondendo, Omicron 2 sarebbe più contagiosa ma non più aggressiva.

«La variante Omicron è ormai largamente predominante nel nostro Paese, si rileva in più del 95 per cento dei casi, e in alcuni casi è stata anche rilevata la presenza della variante Omicron 2 che però non differisce molto nelle caratteristiche rispetto a Omicron 1» dice il direttore della Programmazione sanitaria del ministero della Salute, Gianni Rezza. In realtà, come specificato anche dal virologo Matteo Bassetti a mezzo social social, è una «sottovariante di Omicron, BA.2». Secondo alcuni calcoli preliminari, spiega il virologo, «Omicron 2 è una volta e mezza più contagioso di Omicron. Se è più contagiosa potrebbe significare che l’ondata di infezioni sarà maggiore e si estenderà ulteriormente fino a febbraio rispetto alle proiezioni precedenti. Quello che però sembra certo è che non aumentano i ricoveri per forme gravi».

Le prime segnalazioni della Omicron 2, risalgono a metà dicembre in India, dove la variante del SarsCoV2 è diventata rapidamente dominante, e in seguito si è diffusa nelle Filippine, Singapore e Giappone. Nello stesso periodo è stata rilevata anche in Sud Africa e ha raggiunto l’Europa, dove le sequenze sono state identificate in alcuni Paesi scandinavi, fra i quali la Danimarca, in Gran Bretagna e in Germania. L’Italia è entrata adesso fra i Paesi nei quali la BA.2 Delle tre versioni della Omicron, la BA.1 è la piu' diffusa: nei Paesi in cui e' arrivata, ha rapidamente messo da parte le varianti preesistenti. È successo anche in Italia, dove la Omicron ha sostituto la Delta e al 17 gennaio aveva una prevalenza stimata al 95,8 per cento (con un margine di incertezza fra l'83 e il 100 per 100) secondo l'indagine rapida condotta da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, con i laboratori regionali e la Fondazione Bruno Kessler.