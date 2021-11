È stata firmata l'ordinanza con la quale il sindaco di Caserta Carlo Marino dispone la chiusura «fino a nuova disposizione del Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Caserta» della scuola "De Amicis" nella quale sono stati segnalati casi attribuiti alla variante Omicron del Covid-19. L'ordinanza dispone l'interruzione delle attività didattiche per l'intero istituto dell'infanzia e primaria ubicato in corso Giannone, della sede in via G.M. Bosco e delle aule temporaneamente utilizzate dallo stesso nel Centro Sant'Agostino «per consentire le operazioni di sanificazione dei plessi e per permettere le attività di prevenzione al competente Dipartimento di Prevenzione dell'Asl».

Il sindaco di Caserta ordina oltre «al dirigente del Settore Pubblica istruzione di disporre la sanificazione di tutti i plessi utilizzati dall'Istituto dell'infanzia e primaria De Amicis e di disporre la sanificazione straordinaria di tutte le scuole di competenza comunale nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre». La scuola "De Amicis" è frequentata dal figlio del professionista casertano considerato il "paziente zero" positivo alla variante Omicron in Italia; ieri sono risultati positivi alla variante la moglie e i due figli dell'uomo, oggi si è avuta la notizia della positività di tre alunni e un docente supplente.