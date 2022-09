Forti temporali sulla Campania dalle prime ore del mattino. Su parte della regione, in particolare il lato costiero comprese Napoli e Salerno, è in vigore dalle 21 di ieri sera e fino alle 21 di oggi un'allerta con livello di criticità idrogeologica e idraulica di livello arancione, sul resto del territorio regionale l'allerta è gialla. Alcuni sindaci hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come nel caso dei primi cittadini di Cava de' Tirreni, Sarno e Scafati, nel Salernitano, Quarto e Monte di Procida nel Napoletano. Momenti di paura a Salerno, dove un fulmine ha colpito un albero sul lungomare Marconi. L'albero ha preso rapidamente fuoco ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco sul posto. Allagamenti nelle strade del centro si sono registrati a Grazzanise, nel Casertano. L'Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, ha comunicato la sospensione del servizio della Funivia del Faito, impianto che collega la città di Castellammare di Stabia (Napoli) con la vetta del Monte Faito. A causa delle avverse condizioni atmosferiche il servizio funiviario è sospeso.